Про це повідомили в канцелярії прем'єра. Також показали відповідне фото. Що відомо про візит Туска, інформує 24 Канал.
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Вранці 22 січня до України прибув прем'єр Польщі. Це перший візит Дональда Туска до Києва після призначення на посаду у грудні 2023 року
Про це повідомили в канцелярії прем'єра. Також показали відповідне фото. Що відомо про візит Туска, інформує 24 Канал.
Дивіться також Туск заявив, що не дозволить нікому у своєму уряді будувати позицію на антиукраїнських настроях