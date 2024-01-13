У інтерв'ю польським журналістам Туск сказав, що є два виміри відносин з Україною. Він також запевнив, що другий – охоплює інтерес Польщі, зокрема – польських перевізників чи фермерів.

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Що сказав Туск про антиукраїнські настрої

Я в житті не дозволю, щоб хтось у моєму уряді хотів будувати свою позицію на якихось антиукраїнських настроях. Тому що, коли йдеться про війну і нашу прихильність, як і всього західного світу, до України в її протистоянні з Росією, тут не може бути жодних сумнівів,

– запевнив прем'єр-міністр Польщі.

За його словами, уряд Матеуша Моравецького протягом останніх місяців виборчої кампанії "намагався грати антиукраїнську ноту".

Польський прем'єр запевнив, що Україна, борючись з російською агресією, потребує допомоги як Польщі, так і усього світу.

"Поки Україна воює з Росією, ми у відносній безпеці", – заявив Дональд Туск.

Він пояснив, що інтенсивно працює з партнерами в Європі, щоб протистояти зневірі щодо допомоги Україні. Адже Європа має інвестувати більше грошей у Збройні Сили України, бо війна може тривати довго.

Росія перевела свою економіку на воєнні рейки. Ми не можемо вдавати, що тут нічого не відбувається… У цьому вимірі озброєння і підтримки України у війні не може бути жодних вагань. Для мене це беззаперечно,

– запевнив Дональд Туск.

Який "другий вимір" у стосунках України та Польщі

Дональд Туск пояснив, що другий вимір у стосунках України та Польщі охоплює інтерес його країни, включно з польськими перевізниками та фермерами.

Я буду більш наполегливим, напевно. Я буду очікувати від української сторони, щоб вона допомогла нам вилікувати всі ці патологічні ситуації на кордоні, щоб нашим людям не доводилося блокувати та страйкувати,

– запевнив політик.

За його словами, поляки хочуть допомогти Україні, але "не повинні страждати самі".

Туск найближчим часом відвідає Київ