Депутати від колишньої партії влади "Право і справедливість" у грудні 2023 року були засуджені у так званій земельній справі. Справа починається ще з періоду, коли Камінський очолював Центральне антикорупційне бюро, а Вонсік був його заступником.

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Польські депутати переховуються у Президентському палаці

Депутати від ранку перебувають у Президентському палаці буцімто на запрошення Анджея Дуди. Вони обоє ненадовго вийшли до журналістів та заявили, що в Польщі створюється "похмура диктатура".

Якщо ми потрапимо у в'язницю, ми будемо політв'язнями. Президент хоче уникнути цього за будь-яку ціну. Ми дуже вдячні йому за це. Ми все ще є депутатами Сейму,

– зазначив Камінський.

Засуджені польські чиновники також наголосили, що 11 січня партія "Право і справедливість" проведе біля будівлі Сейму акцію протесту. Вони захотіли прийти туди та "зустрітися з порядними поляками".

Наразі невідомо, скільки часу планують переховуватися Камінський та Вонсік.

Туск засудив дії Дуди

Пізніше Туск прокоментував ситуацію із засудженими політиками колишньої керівної партії "Право і справедливість". Він назвав цю ситуацію екстраординарною та додав, що вона створює небезпечний прецедент.

За його словами, для адміністрації, прем’єра чи міністра внутрішніх справ немає інструкцій, як діяти, коли поліція має забрати засуджених осіб у місце ізоляції.

Втім, Туск наголосив, що Камінський та Вонсік просто скористалися ситуацією, оскільки ніхто не буде силою виводити їх з такого місця. Він звернувся із закликом до Анджея Дуди.

Пане президенте, мій терміновий заклик: задля блага Польської держави ви маєте припинити цей спектакль, що веде нас до дуже небезпечної ситуації,

– наголосив польський прем'єр-міністр.

Туск також зазначив, що Камінський та Дуда, а також інші лідери партії "Право та справедливість" будуть нести повну відповідальність за "саботаж" конституції.

За його словами, це порушення правових норм, ігнорування рішення суду, а також зловживання владою, яка ще багато де збереглася задля приватних інтересів засуджених осіб.

Водночас польський прем'єр-міністр додав, що Анджей Дуда, звісно, знову може скористатися правом помилування.

Що відомо про звинувачення щодо Камінського та Вонсіка