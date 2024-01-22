Президент Зеленський дав інтерв'ю британському телеканалу Channel 4 News. Главу держави спитали, чому він "відклав" вибори.

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Обставини і закон

Український лідер наголосив, що він не відкладав вибори. Їх проведення неможливе автоматично. По-перше, цьому перешкоджає закон, який забороняє проводити вибори під час дії воєнного стану.

По-друге, навіть, якби такої заборони не існувало, провести вибори, аби вони були легітимними і визнані світом, в умовах війни дуже важко. Адже значна частина українських громадян перебуває на окупованих територіях, а інша – за кордоном. Для того, аби організувати вибори за межами України, потрібна спеціальна інфраструктура. "Онлайн-формату виборів у нас, на жаль, немає", – зазначив президент.

Якби я міг це зробити, я зробив би це завтра. Аби провести вибори, ми повинні змінити обставини і закон,

– наголосив Зеленський.

Глава держави й раніше висловлювався на тему виборів під час війни. Так, на початку грудня 2023 року він заявив, що їх проведення було б несправедливим. Президент сказав, що більшість українців вважають голосування "небезпечним" і "недоречним" під час російської агресії. Крім того, Зеленський зауважив, що не може уявити, щоб залишити посаду під час війни.

Чи є потреба у мобілізації пів мільйона людей

Спілкуючись із британським журналістом, президент також прокоментував питання додаткової мобілізації. Раніше він зазначав, що військові попросили його призвати до війська додатково 400 – 500 тисяч людей.

На думку українського лідера, наразі причин для залучення такої кількості людей немає. Крім того, держава не має фінансів для цього. Водночас Зеленський наголосив, що законопроєкт про мобілізацію має бути справедливим.