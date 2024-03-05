Министр обороны Германии подчеркнул, что системы связи ведомства не были взломаны. Он также отметил, что против участников беседы начали предварительные дисциплинарные расследования.

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Как произошла утечка информации

Писториус заявил, что один из участников перехваченных секретных переговоров российского руководства о поставках ракет Taurus для Украины звонил по незащищенной линии.

По его словам, один из офицеров, который звонил из Сингапура, использовал открытый незашифрованный канал для присоединения к разговору, что проходил через онлайн-сервис Webex.

Министр обороны подчеркнул, что использование незашифрованной платформы Webex для разговора было санкционировано, указав, что это было не готовое программное обеспечение, а специально сертифицированное, с серверами в вычислительных центрах Бундесвера в Германии.

По мнению Писториуса, Россия, вероятно, случайно перехватила военный звонок через широкомасштабное наблюдение, а не с помощью шпиона или скомпрометированных немецких систем.

Утечка разговора немецких офицеров: что известно