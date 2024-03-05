Міністр оборони Німеччини підкреслив, що системи зв'язку відомства не були зламані. Він також зазначив, що проти учасників бесіди розпочали попередні дисциплінарні розслідування.

Дивіться також Знищують бункери та б'ють на 500 кілометрів: чому ракети Taurus стануть страшним сном для Росії

Як відбувся витік інформації

Пісторіус заявив, що один із учасників перехоплених секретних переговорів російського керівництва щодо постачання ракет Taurus для України телефонував по незахищеній лінії.

За його словами, один з офіцерів, який телефонував з Сінгапуру, використав відкритий незашифрований канал для приєднання до розмови, яка проходила через онлайн-сервіс Webex.

Міністр оборони підкреслив, що використання незашифрованої платформи Webex для розмови було санкціоноване, вказавши, що це було не готове програмне забезпечення, а спеціально сертифіковане, із серверами в обчислювальних центрах Бундесверу в Німеччині.

На думку Пісторіуса, Росія, ймовірно, випадково перехопила військовий дзвінок через широкомасштабне спостереження, а не за допомогою шпигуна чи скомпрометованих німецьких систем.

Витік розмови німецьких офіцерів: що відомо