Это, по данным издания, показывает, как далеко российские спецслужбы проникли в Европу с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Иностранные журналисты рассказали о российской шпионской сети, ссылаясь на комментарии западных чиновников и офицеров.

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Что известно о российской шпионской сети

Игра в кошки-мышки вернулась... Российская деятельность такая же или даже выше, чем во время холодной войны... Российская разведка – это огромная машина, и она снова делает то, что делала всегда,

– заявили сотрудники западной разведки.

Они убеждены, что "слитые" и опубликованные российскими пропагандистами разговоры немецких офицеров о ракетах Taurus и Крымском мосту – это только один из последних примеров.

Издание также написало о, том что:

27 февраля 2024 года предъявили обвинение шестому болгарину, 38-летнему Тихомиру Иванчеву, за участие в предполагаемой российской шпионской сети в Британии;

в Испании нашли мертвым российского пилота Максима Кузьминова, который перешел на сторону Украины;

Франция разоблачила пропагандистскую сеть, которая состоит из 193 сайтов, предназначенных для распространения дезинформации накануне европейских выборов 2024 года.

Какой была сеть Кремля в начале вторжения

Сотрудники разведки и аналитики написали, что активизация российских разведывательных операций свидетельствует о новой уверенности российских шпионов после унизительных неудач в начале 2022 года. Издание написало, что:

сначала западные агентства обнародовали планы Кремля по вторжению в Украину;

как только российские танки двинулись на Киев, то европейские страны начали высылать дипломатов;

Европа выдворила 600 дипломатов, из которых 400, считается, были шпионами;

кроме того, обнаружили несколько так называемых "нелегалов" – российских агентов, которые не имели дипломатического прикрытия.

Когда российское наземное вторжение застопорилось, Путин посадил под домашний арест высших руководителей ФСБ, ведь они грубо недооценили украинское сопротивление. С тех пор вражеские спецслужбы (военная разведка ГРУ, Федеральная служба безопасности ФСБ и служба внешней разведки) перегруппировались и модернизировались.

Приоритеты остаются такими же, как и до войны: похитить западные секреты, углубить разногласия внутри НАТО и подорвать поддержку Украины. Однако методы стали более изобретательными, чтобы компенсировать разрушенные шпионские сети в Европе и обойти ограничения для россиян, работающих на континенте,

– написали журналисты.

Как Кремль изменил шпионскую сеть

Издание объяснило, что одно из самых больших изменений, которое начала использовать Россия – это косвенные разведчики. В частности, иностранцев, привлеченных из политики, бизнеса или организованной преступности.

Аналитики разведки и 9 официальных лиц сказали изданию, что для российских шпионов проведение операций на расстоянии с помощью удаленных и только что завербованных лиц имеет как преимущества, так и недостатки.

Российская разведка начала вербовать так называемых "чистых кадров", которые не имеют военного опыта. Их задача – незаметно проникать в целевые страны и устанавливать личные контакты. Россия много удаленно ими руководит, однако воспринимает этот способ как ненадежный.

Сейчас цель состоит в том, чтобы разработать легитимные прикрытия, или легенды, для того, чтобы агенты могли попадать в целевые страны,

– пишет издание.

Журналисты отметили, что старая модель "легальных" российских шпионов, действующих за пределами посольств, является действенной для России в традиционно нейтральных странах. В частности, в Австрии и Швейцарии.

Кроме того, российские шпионы за пределами ЕС укрепили свои базы. В частности, Турция, Объединенные Арабские Эмираты на Ближнем Востоке стали важными перевалочными пунктами для российских разведывательных операций в Европе.

Новый подход России описала в своем недавнем годовом отчете внутренняя разведывательная служба Норвегии.

Мы ожидаем, что Россия будет пытаться компенсировать потерю разведчиков, в частности, засылая больше приглашенных агентов,

– отметили разведчики.

По данным иностранных журналистов, высылка российских дипломатов, вероятно, усложнила работу контрразведки. Ведь западные агентства ранее знали, кто был шпионом, и могли отслеживать, с кем они встречались, и потенциально завербовать их.

"После вторжения в Украину западные спецслужбы также усилили сотрудничество, создав сеть баз данных и связей, чтобы ловить российских агентов", – заверило издание.

Они утверждают, что, несмотря на это, иногда российские разведчики достигают поразительных успехов. Так было во время кибератаки SolarWinds в 2021 году, которая взломала Пентагон, или теперь – во время утечки информации из Германии.

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Обратите внимание! Германия подтвердила, что "слитые" разговоры немецких офицеров – настоящие. Канцлер Олаф Шольц назвал это большой проблемой и пообещал расследовать дело. Впоследствии Россия начала традиционно угрожать Берлину.