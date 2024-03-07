Это, по данным издания, показывает, как далеко российские спецслужбы проникли в Европу с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Иностранные журналисты рассказали о российской шпионской сети, ссылаясь на комментарии западных чиновников и офицеров.
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Что известно о российской шпионской сети
Игра в кошки-мышки вернулась... Российская деятельность такая же или даже выше, чем во время холодной войны... Российская разведка – это огромная машина, и она снова делает то, что делала всегда,
– заявили сотрудники западной разведки.
Они убеждены, что "слитые" и опубликованные российскими пропагандистами разговоры немецких офицеров о ракетах Taurus и Крымском мосту – это только один из последних примеров.
Издание также написало о, том что:
- 27 февраля 2024 года предъявили обвинение шестому болгарину, 38-летнему Тихомиру Иванчеву, за участие в предполагаемой российской шпионской сети в Британии;
- в Испании нашли мертвым российского пилота Максима Кузьминова, который перешел на сторону Украины;
- Франция разоблачила пропагандистскую сеть, которая состоит из 193 сайтов, предназначенных для распространения дезинформации накануне европейских выборов 2024 года.
Какой была сеть Кремля в начале вторжения
Сотрудники разведки и аналитики написали, что активизация российских разведывательных операций свидетельствует о новой уверенности российских шпионов после унизительных неудач в начале 2022 года. Издание написало, что:
- сначала западные агентства обнародовали планы Кремля по вторжению в Украину;
- как только российские танки двинулись на Киев, то европейские страны начали высылать дипломатов;
- Европа выдворила 600 дипломатов, из которых 400, считается, были шпионами;
- кроме того, обнаружили несколько так называемых "нелегалов" – российских агентов, которые не имели дипломатического прикрытия.
Когда российское наземное вторжение застопорилось, Путин посадил под домашний арест высших руководителей ФСБ, ведь они грубо недооценили украинское сопротивление. С тех пор вражеские спецслужбы (военная разведка ГРУ, Федеральная служба безопасности ФСБ и служба внешней разведки) перегруппировались и модернизировались.
Приоритеты остаются такими же, как и до войны: похитить западные секреты, углубить разногласия внутри НАТО и подорвать поддержку Украины. Однако методы стали более изобретательными, чтобы компенсировать разрушенные шпионские сети в Европе и обойти ограничения для россиян, работающих на континенте,
– написали журналисты.
Как Кремль изменил шпионскую сеть
Издание объяснило, что одно из самых больших изменений, которое начала использовать Россия – это косвенные разведчики. В частности, иностранцев, привлеченных из политики, бизнеса или организованной преступности.
Аналитики разведки и 9 официальных лиц сказали изданию, что для российских шпионов проведение операций на расстоянии с помощью удаленных и только что завербованных лиц имеет как преимущества, так и недостатки.
Российская разведка начала вербовать так называемых "чистых кадров", которые не имеют военного опыта. Их задача – незаметно проникать в целевые страны и устанавливать личные контакты. Россия много удаленно ими руководит, однако воспринимает этот способ как ненадежный.
Сейчас цель состоит в том, чтобы разработать легитимные прикрытия, или легенды, для того, чтобы агенты могли попадать в целевые страны,
– пишет издание.
Журналисты отметили, что старая модель "легальных" российских шпионов, действующих за пределами посольств, является действенной для России в традиционно нейтральных странах. В частности, в Австрии и Швейцарии.
Кроме того, российские шпионы за пределами ЕС укрепили свои базы. В частности, Турция, Объединенные Арабские Эмираты на Ближнем Востоке стали важными перевалочными пунктами для российских разведывательных операций в Европе.
Новый подход России описала в своем недавнем годовом отчете внутренняя разведывательная служба Норвегии.
Мы ожидаем, что Россия будет пытаться компенсировать потерю разведчиков, в частности, засылая больше приглашенных агентов,
– отметили разведчики.
По данным иностранных журналистов, высылка российских дипломатов, вероятно, усложнила работу контрразведки. Ведь западные агентства ранее знали, кто был шпионом, и могли отслеживать, с кем они встречались, и потенциально завербовать их.
"После вторжения в Украину западные спецслужбы также усилили сотрудничество, создав сеть баз данных и связей, чтобы ловить российских агентов", – заверило издание.
Они утверждают, что, несмотря на это, иногда российские разведчики достигают поразительных успехов. Так было во время кибератаки SolarWinds в 2021 году, которая взломала Пентагон, или теперь – во время утечки информации из Германии.
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