О том, что немецкие офицеры якобы обсуждали подрыв Крымского моста, сообщила 1 марта Маргарита Симоньян. Пропагандистка написала, что запись разговора ей передали "люди в погонах", и сразу начала угрожать немцам.

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"Есть на что посмотреть через ракетный прицел": какие мосты в Германии обещает разрушить Россия

Еще один пропагандист, Дмитрий Киселев, рассказал на телевидении, что Россия может ответить ударом на удар.

Так, если Германия разрушит Крымский мост, Россия может поразить такие сооружения:

Ферманзундский и Рюгенский мосты на севере Германии – они соединяют материковую часть страны с островами Фемарн и Рюген;

железнодорожный мост Гогенцоллернов в Кельне;

Магдебургский водный мост – он соединяет два канала через Эльбу в 150 километрах от Берлина.

Далее российский "ведущий" цинично объяснил, что в Германии нет таких длинных мостов, как Крымский, поэтому "придется обратить внимание и на другие мосты в Германии, чтобы добрать соответствующий ущерб по погонным метрам". И вообще – можно атаковать сразу четыре моста.

Жаль будет, но что делать? Наш Крымский мост им не жалко,

– сказал Киселев.

В его ролике показано фото и видео мостов и подсчитана их протяженность. Все это должно запугать немецких граждан, Европу и мир в целом.

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Как в Германии реагируют на обвинения со стороны россиян

Симоньян и Мария Захарова еще 1 марта требовали объяснений от Берлина, причем немедленно – мол, неизвестно что будет завтра. Затем к ним присоединился Дмитрий Медведев, который вообще сказал, что Германия готова воевать с Россией.

В Германии обещали провести проверку, действительно ли была какая-то утечка разговора офицеров. Впоследствии Олаф Шольц подтвердил, что запись настоящая.

Сейчас в стране продолжается расследование. Министр обороны Борис Писториус назвал этот скандал гибридной атакой с целью дезинформации.