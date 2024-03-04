Посол Германии уже прибыл в российское внешнеполитическое ведомство, об этом сообщили российские СМИ.
Смотрите также В Кремле этого очень боятся, – Давидюк о сливе информации об ударе Taurus по Крымскому мосту
"Посол Германии прибыл в МИД России, куда был вызван из-за разговора офицеров ФРГ по атакам на Крымский мост", – говорится в сообщении.
Кроме того, пропагандистские издания обнародовали видеозапись, где посол Александер Граф Ламбсдорфф выходит из машины.
Немецкий посол возле МИДа России: видео
Перед входом в здание МИДа России его ждали представители российских пропагандистских агентств, чтобы получить комментарии.
Разговор закончился примерно в 11:00, а после выхода из ведомства посол проигнорировал вопросы представителей СМИ.
Что известно о "сливе" данных о Taurus
- 1 марта в России опубликовали запись разговора офицеров военно-воздушных сил Германии, которые 19 февраля якобы обсуждали возможность нанесения удара ракетами Taurus по Крымскому мосту.
- Они отмечали, что мост довольно длинный, поэтому понадобится более 20 ракет.
- Также они обсуждали, что программа подготовки украинцев должна была состоять из нескольких этапов: тренировки по работе с ракетами, отработка по мосту. К обучению якобы должны были быть привлечены также специалисты из Великобритании.
- Впоследствии в Минобороны Германии подтвердили факт перехвата разговора. В частности, министр обороны страны Борис Писториус отметил, что утечка – это гибридная атака с целью дезинформации.