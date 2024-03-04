В то же время в Германии не начали расследование этого инцидента, они уверены, что такой разговор имел место. Об этом 24 Каналу сказал политолог Николай Давидюк, отметив, что Берлин начал расследование именно слива информации.

Важно "Большая проблема": Шольц подтвердил, что "слитый" разговор немецких офицеров об Украине настоящий

Будет хорошо для Германии и Украины

Этот разговор, по мнению Давидюка, свидетельствует о том, что немецкие офицеры являются порядочными людьми, которые думают о будущем Европы.

Мы сейчас подняли переговоры о предоставлении Украине ракет Taurus дальностью 500 километров очень высоко. Теперь можно вывести их на средний, компромиссный уровень,

– подчеркнул политолог.

Главное опасение Шольца о предоставлении Киеву Taurus заключается в том, что Украина может ими бить по территории России и это приведет к эскалации войны.

Пусть тогда Германия не выходит за пределы договоренностей. Украина скажет, что по "Москве стрелять не будем", только "по Санкт-Петербургу и военным базам". Берлин может согласиться только на обстрелы военных баз – и тогда компромисс будет найден,

– объяснил Давидюк.

Даже если Украина получит 30 – 50 Taurus, по словам политолога, мы можем продемонстрировать, что применим их исключительно по нашей временно оккупированной территории, где расположено много российской техники и военных объектов.

"Тогда Шольц не будет сидеть в "политическом шпагате" перед Владимиром Путиным. Канцлер Германии неоднократно подчеркивал, что признает территориальную целостность Украины. В таком случае он выходит из-под удара, что очень хорошо и для него, и для нас. А в Кремле этого очень боятся", – подчеркнул Николай Давидюк.

Что известно о сливе разговора офицеров Бундесвера