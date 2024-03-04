Водночас в Німеччині не розпочали розслідування цього інциденту, вони впевнені, що така розмова мала місце. Про це 24 Каналу сказав політолог Микола Давидюк, зазначивши, що Берлін почав розслідування саме зливу інформації.

Важливо "Велика проблема": Шольц підтвердив, що "злита" розмова німецьких офіцерів про Україну справжня

Буде добре для Німеччини та України

Ця розмова, на думку Давидюка, свідчить про те, що німецькі офіцери є порядними людьми, які думають про майбутнє Європи.

Ми зараз підняли переговори щодо надання Україні ракет Taurus дальністю 500 кілометрів дуже високо. Тепер можна вивести їх на середній, компромісний рівень,

– наголосив політолог.

Головне побоювання Шольца щодо надання Києву Taurus полягає у тому, що Україна може ними бити по території Росії і це призведе до ескалації війни.

Нехай тоді Німеччина не виходить за межі домовленостей. Україна скаже, що по "Москві стріляти не будемо", лише "по Санкт-Петербургу та військових базах". Берлін може погодитись лише на обстріли військових баз – і тоді компроміс буде знайдено,

– пояснив Давидюк.

Навіть якщо Україна отримає 30 – 50 Taurus, за словами політолога, ми можемо продемонструвати, що застосуємо їх виключно по нашій тимчасово окупованій території, де розташовано багато російської техніки та військових об'єктів.

"Тоді Шольц не буде сидіти в "політичному шпагаті" перед Владіміром Путіним. Канцлер Німеччини неодноразово підкреслював, що визнає територіальну цілісність України. У такому випадку він виходить з-під удару, що є дуже добре і для нього, і для нас. А в Кремлі цього дуже бояться", – підкреслив Микола Давидюк.

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