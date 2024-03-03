Пісторіус також зазначив, що це "гібридна атака з метою дезінформації". До цього високопоставлені німецькі чиновники підтвердили автентичність запису розмови німецьких офіцерів ВПС про Україну.
До теми Детально обговорили знищення Кримського мосту: подробиці розмови німецьких офіцерів
Пісторіус висловився щодо розмови офіцерів ВПС про Україну
У своїй заяві німецький міністр назвав цей скандал важливим аспектом "інформаційної війни", яку організував президент Росії Владімір Путін.
Це гібридна атака з метою дезінформації – йдеться про розкол, про підрив нашої єдності. Ми не повинні піддаватися на виверти Путіна,
– сказав Пісторіус.
Водночас Пісторіус наголосив на важливості спокійного, але рішучого реагування на ситуацію, що склалася.
Німецький міністр очікує, що найближчими днями Служба військової контррозвідки (MAD) отримає оновлену інформацію про розслідування, що проводиться, яка проллє світло на деталі інциденту. Лише після отримання цієї інформації будуть ухвалені рішення щодо можливих наслідків, таких як кадрові зміни серед офіцерів Військово-повітряних сил.
Скандал з витоком розмови офіцерів ВПС про Україну
- Витік інформації у мережу стався 1 березня, коли російські пропагандисти поширили запис розмови між німецькими офіцерами щодо можливого знищення Кримського мосту за допомогою німецьких ракет дальнього радіуса дії. Спочатку повідомлялося, що вони обговорювали кількість ракет, необхідних для реалізації цього плану.
- У відповідь на запис розмови офіцерів ВПС Німеччини канцлер Німеччини Олаф Шольц не заперечив його автентичності. Він заявив, що зараз докладаються зусилля для з'ясування справжніх подій, пов'язаних із записом. Шольц запевнив, що оперативно розбереться з ситуацією і назвав її "великою проблемою".
- За даними видання The Wall Street Journal німецькі офіцери заявили, що Україна потенційно може запустити ракету протягом шести годин після отримання розвідданих, за умови, що особовий склад буде належним чином підготовлений і матиме доступ до всієї необхідної інформації. Німецькі військово-повітряні сили провели моделювання місцевості навколо поля бою для системи озброєння, пропонуючи підтримку українським силам у подоланні російської протиповітряної оборони.