Писториус также отметил, что это “гибридная атака с целью дезинформации”. До этого высокопоставленные немецкие чиновники подтвердили подлинность записи разговора немецких офицеров ВВС об Украине.

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Писториус высказался относительно разговора офицеров ВВС об Украине

В своем заявлении немецкий министр назвал этот скандал важным аспектом "информационной войны", которую организовал президент России Владимир Путин.

Это гибридная атака с целью дезинформации – речь идет о расколе, о подрыве нашего единства. Мы не должны поддаваться на уловки Путина,

– сказал Писториус.

В тоже время Писториус подчеркнул важность спокойного, но решительного реагирования на сложившуюся ситуацию,.

Немецкий министр ожидает, что в ближайшие дни Служба военной контрразведки (MAD) получит обновленную информацию о проводимом расследовании, которая прольет свет на детали инцидента. Только после получения этой информации будут приняты решения о возможных последствиях, таких как кадровые изменения среди офицеров Военно-воздушных сил.

Скандал с утечкой разговора офицеров ВВС об Украине