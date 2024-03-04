Свою істерику заступник секретаря Радбезу Росії вилив у полотно тексту у своєму телеграмі. Там Дмітрій Медведєв заявив, що не безпідставно прийшов до такого висновку.

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Аналізував "злиту" розмову офіцерів

Власне, Медведєв вирішив посилатися на "злиту" розмову німецьких офіцерів. Скандальний політик її буцімто проаналізував, адже у ній обговорювали можливе застосування ракет Taurus, щоб знищити законну військову ціль – Кримський міст.

В істериці Медведєв почав заявляти, що свою репутацію буцімто почне "відбілювати" політичне керівництво Німеччини. Він вважає, що воно переконуватиме, що це було обговорення військових, котрих "хлібом не годуй – дай пограти у війну".

А громадянське політичне керівництво взагалі ні до чого. Тим більше на чолі цього керівництва стоїть миролюбний хлопець (він же ліверна ковбаса) Шольц, який відмовляється передавати бандерівцям ракети підвищеної дальності. Він не знає і розбереться,

– істерив Медведєв.

Якщо вам здається, що зараз він мав би зупинитися, то ні. Медведєв продовжив писати, що нікому не відомо, "чи в курсі політичне керівництво та особисто ліверний канцлер" як про зміст розмов офіцерів Бундесверу, так і передумови. Водночас він вирішив трохи погратися у Путіна. Зробив це, заявивши, що іноді військові розпочинали війни без наказу, отриманого від цивільних начальників. Правда, не уточнив, що має на увазі.

Ось прийдуть до Шольца і скажуть: Герр (рейхс) канцлер, в Україні збили ракету. За її типом і траєкторією – вона летіла до Берліна". Що відповість Шольц, га? Зрозуміло, як Божий день. Тож спроби уявити розмову офіцерів Бундесверу як ігри в ракети та танчики – зловмисна брехня. Німеччина готується до війни із Росією,

– не міг зупинитися Медведєв.

"Злита" розмова німецьких офіцерів: що відомо