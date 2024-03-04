Посол Німеччини вже прибув до російського зовнішньополітичного відомства, про це повідомили російські ЗМІ.

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"Посол Німеччини прибув до МЗС Росії, куди був викликаний через розмову офіцерів ФРН щодо атак на Кримський міст", – йдеться у повідомленні.

Крім того, пропагандистські видання оприлюднили відеозапис, де посол Александер Граф Ламбсдорфф виходить з автівки.

Німецький посол біля МЗС Росії: відео

Перед входом до будівлі МЗС Росії на нього чекали представники російських пропагандистських агентств, аби отримати коментарі.

Розмова закінчилася приблизно об 11:00, а після виходу з відомства посол проігнорував питання представників ЗМІ.

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