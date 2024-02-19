Максим Кузьминов рассказал, сколько россияне платят своим пилотам, чтобы те бомбили украинцев. Войну России против Украины он назвал геноцидом.

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Что известно о смерти Кузьминова

Смерть Кузьминова 24 Каналу подтвердил представитель ГУР Андрей Юсов.

Можем подтвердить факт смерти,

– лаконично сообщил он.

Сначала о возможной смерти Кузьминова сообщили испанские и итальянские СМИ, а затем новость подхватили россияне.

Например, издание Il Corrispondente сообщило о смерти пилота одним из первых.

Пять дней назад, во вторник, 13 февраля, в городе Вильяхойоса (Аликанте) Кузьминов был застрелен 12 выстрелами из огнестрельного оружия, а затем его переехали автомобилем его убийцы,

– написали журналисты.

Но то, как они описали личность Кузьминова, заставляет вспомнить российские нарративы. Весь их материал полон ненависти к пилоту, они постоянно употребляют слова "предатель" и "расплата". Украинские пользователи в комментариях назвали этот материал заказным.

Испанское издание ABC, которое первым сообщило новость, было значительно более взвешенным и беспристрастным. Там написали, что тело "было найдено по меньшей мере с полудюжиной пулевых отверстий на пандусе гаража" в городе Вильяхойоса в провинции Аликанте.

Газета Información добавила, что тело обнаружил сосед 13 февраля, около пяти часов дня. Это СМИ предоставило больше всего деталей.

"33-летний украинец, убитый в прошлый вторник днем на подземной автостоянке урбанистического района Ла Кала в Вильяхойоса, был застрелен двумя людьми, которые уже находились на автостоянке, когда появилась жертва", – написали там.

Двое преступников скрылись на белом автомобиле, впоследствии авто нашли полностью сгоревшим.

Вскрытие тела, проведенное в Институте судебной медицины в Аликанте, подтвердило, что в мужчину было совершено полдюжины выстрелов, большинство из которых – в грудь. Следователи Гражданской гвардии считают, что жертва пыталась убежать, а двое преступников стреляли в него, пока он не упал мертвым на выезде из гаража,

– говорится в материале.

То, что погиб именно Кузьминов, в прессе привели как неофициальную информацию от Гражданской гвардии Испании. Одна из версий его гибели – мафиозные разборки.

Россияне в октябре обещали убить Кузьминова

Они обещали "найти и наказать" пилота. Пафосный ролик обнародовали на российском телевидении. В нем бойцы Главного разведывательного управления России говорят, что получили приказ убить Кузьминова. Пропагандисты говорят о своих профессиональных убийцах с гордостью, мол, за последние 25 лет те приняли участие во всех вооруженных конфликтах.