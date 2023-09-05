Кроме того, он также поделился важной информацией о положении вещей, которое сейчас находится в российской авиации. В частности, он раскрыл, сколько российские власти платят пилотам за убийство в Украине, а также сколько его знакомых погибли на фронте в Украине.
Смотрите также Россия получила новую партию "Шахедов", – Гуменюк
Российский пилот рассказал об авиации страны-агрессорки
Максим Кузьминов отметил, что после начала полномасштабного вторжения России против Украины погибли более 15 его знакомых пилотов. Он подчеркнул, что это были люди, которых он лично знал и с ними контактировал.
Из моих знакомых, может, 15 – 20 человек. Прямо те, кого я лично знал и с которыми находился в каких-то отношениях. Не просто так, однажды видел,
– рассказал он.
Кроме этого, он подчеркнул, что у страны-агрессорки сейчас есть большой арсенал авиации, это как самолеты, так и вертолеты. Более того, Кузьминов добавил, что российские власти платят более 150 тысяч рублей за то, чтобы пилоты убивали граждан нашего государства.
В заключение российский летчик рассказал, что среди его знакомых пилотов были и те, кто отказывался выполнять боевую задачу. После этого их задерживали российские правоохранители.
Что известно о перегоне вертолета Ми-8 в Украину
- В ГУР МО 23 августа рассказали, что в результате шестимесячной спецоперации Украина успешно выманила вертолет Ми-8АМТШ вместе с грузом. Так, украинские вооруженные силы получили жизненно важные компоненты для истребителей Су-27 и Су-30СМ.
- Начальник украинской разведки Кирилл Буданов отметил, что эта спецоперация под кодовым названием "Синица" стала возможной благодаря тому, что наши спецназовцы смогли найти правильный подход к русскому пилоту. В частности, ГУР вывезло семью пилота за пределы России, а также предоставила ему гарантию безопасности в Украине.
- Сам пилот Максим Кузьминов рассказал, что мотивом его поступка стало категорическое непринятие войны России против Украины. Он также призвал других российских летчиков последовать его примеру и передавать Украине исправную авиацию России.