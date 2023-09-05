Кроме того, он также поделился важной информацией о положении вещей, которое сейчас находится в российской авиации. В частности, он раскрыл, сколько российские власти платят пилотам за убийство в Украине, а также сколько его знакомых погибли на фронте в Украине.

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Российский пилот рассказал об авиации страны-агрессорки

Максим Кузьминов отметил, что после начала полномасштабного вторжения России против Украины погибли более 15 его знакомых пилотов. Он подчеркнул, что это были люди, которых он лично знал и с ними контактировал.

Из моих знакомых, может, 15 – 20 человек. Прямо те, кого я лично знал и с которыми находился в каких-то отношениях. Не просто так, однажды видел,

– рассказал он.

Кроме этого, он подчеркнул, что у страны-агрессорки сейчас есть большой арсенал авиации, это как самолеты, так и вертолеты. Более того, Кузьминов добавил, что российские власти платят более 150 тысяч рублей за то, чтобы пилоты убивали граждан нашего государства.

В заключение российский летчик рассказал, что среди его знакомых пилотов были и те, кто отказывался выполнять боевую задачу. После этого их задерживали российские правоохранители.

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