Это был командир вертолета Ми-8, капитан Максим Кузьминов. Эта операция осуществлялась под кодовым названием "Синица".

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Пилот рассказал об операции с вертолетом Ми-8

В ГУР МО отметили, что 28-летний российский пилот служил в 319-м отдельном вертолетном полку армейской авиации государства-агрессора, а именно в Приморском крае России. Как рассказал Кузьминов, он связался с нашей разведкой и объяснил всю ситуацию, которая сложилась с ним.

Мне предложили гарантии безопасности, новые документы, денежную компенсацию, вознаграждение. Обсудили детали и начали планировать непосредственно мой перелет,

– сказал он.

Летчик отметил, что рискованную операцию удалось сохранить в секрете и успешно завершить, поскольку разведка Украины смогла организовать безопасный коридор для пролета и посадки воздушного судна.

"Перелетел на предельно малой высоте в режиме радиомолчания. Никто не знал, что со мной. Наверное, дней 3-4 никто не понимал, что произошло", – подчеркнул Кузьминов.

Главным мотивом своего поступка он называл категорическое невосприятие агрессивной войны, которую развязала Россия против Украины. Он также не хочет быть причастным к военным преступлениям и назвал все эти события геноцидом нашего народа.

Основа моего поступка состоит в том, чтобы не способствовать этим преступлениям. Я прекрасно знаю, чем это закончится: Украина однозначно восторжествует в этой войне просто потому, что народ очень сплотился,

– подчеркнул пилот.

Он также призвал других российских летчиков последовать его примеру, отметив, что они "откроют для себя мир красок" и "увидят, как живут другие люди".

В заключение представители разведки напомнили, что наше государство предоставляет все предусмотренные международным правом, украинским законодательством и соответствующими государственными программами гарантии безопасности и вознаграждения российским летчикам, которые переправят в наше государство исправную авиатехнику.

ГУР МО выманили российский самолет Ми-8 в Украину