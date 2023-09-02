Глава украинской разведки в последнее время не скупится на интервью – раньше с ним общались журналисты "Радио Свобода", теперь он дал интервью Наталье Мосейчук. Оно приурочено ко Дню ГУР МО 7 сентября.
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Сколько покушений пережил Зеленский
Несколько раз они (россияне – 24 Канал) всерьез готовили определенные операции. Очень серьезно, тщательно планировали, проводили подготовительные мероприятия. В конце концов вы видите, что украинские спецслужбы работают достаточно эффективно, поскольку этого не произошло,
– лаконично прокомментировал Буданов.
На вопрос, не вмешивались ли западные партнеры, чтобы остановить покушение россиян на Зеленского, Буданов отказался отвечать. Говорит: об этом лучше спросить у россиян или самих западных партнеров.
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Что известно о покушениях на президента
- Сам Владимир Зеленский в недавнем разговоре с португальскими журналистами сказал, что не знает, сколько покушений пережил. "Война еще не закончилась", – улыбнулся он.
- Андрей Ермак рассказал, есть ли договоренность с Россией не бить по президенту. Этот вопрос он затронул в документальном фильме "Год. За кадром. Офис Президента". Ответ читайте здесь, он достаточно знаменательный.
- О более 10 попытках покушений на Владимира Зеленского говорится в книге "Борьба за его жизнь: внутри Белого дома Джо Байдена". В ней автор Крис Виппл отметил, что это количество – лишь те покушения, о которых известно точно.
- Также в ГУР сообщили, сколько покушений пережил глава ведомства Буданов. С 2014 года их было более 10, в том числе авиационно-ракетный удар. Андрей Юсов отметил, что российская пропаганда всячески пыталась продвигать факт гибели или ранения Буданова в своих медиа.