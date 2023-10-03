Соответствующее заявление якобы российские разведчики сделали в эфире пропагандистских СМИ. Кстати говоря, пилот прилетел в Украину еще в августе 2023 года, пишет 24 Канал.
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Что заявили во вражеском ГРУ
Российские пропагандисты заявили, что ГРУ уже якобы получило приказ относительно Максима Кузьминова.
Найдем человека и накажем его по всей строгости закона нашего государства за измену,
– заявил российский якобы боец ГРУ.
Другой добавил, что якобы Кузьминов "не доживет" до суда. Мол, ликвидация Кузьминова – это "вопрос времени".
Российские захватчики также называют пилота "предателем" и убеждают, что якобы он будет наказан по всей строгости закона России "за измену своих братьев".
"Конечно найдем, мы до всех дотянемся, наши руки длинные", – пытаются пугать оккупанты.
Операция "Синица": коротко
- 23 августа украинская разведка заявила, что в Харьковской области высадился российский вертолет Ми-8 вместе с деталями к самолетам Су-27 и Су-30СМ. Это произошло вследствие того, что нашим разведчикам удалось переманить российского пилота – 28-летнего Максима Кузьминова.
- С ним на борту находились еще двое членов экипажа, однако их пришлось ликвидировать. Кстати, в России решили об этом не говорить и не сообщили родственникам о смерти двух российских военных.
- Сам Максим Кузьминов получит 500 тысяч долларов и новые документы. Он рассказал, что хотел "отказаться от участия в военных преступлениях" российских оккупантов.