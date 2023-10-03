Соответствующее заявление якобы российские разведчики сделали в эфире пропагандистских СМИ. Кстати говоря, пилот прилетел в Украину еще в августе 2023 года, пишет 24 Канал.

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Что заявили во вражеском ГРУ

Российские пропагандисты заявили, что ГРУ уже якобы получило приказ относительно Максима Кузьминова.

Найдем человека и накажем его по всей строгости закона нашего государства за измену,

– заявил российский якобы боец ГРУ.

Другой добавил, что якобы Кузьминов "не доживет" до суда. Мол, ликвидация Кузьминова – это "вопрос времени".

Российские захватчики также называют пилота "предателем" и убеждают, что якобы он будет наказан по всей строгости закона России "за измену своих братьев".

"Конечно найдем, мы до всех дотянемся, наши руки длинные", – пытаются пугать оккупанты.

Операция "Синица": коротко