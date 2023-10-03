Как отмечают в свежем отчете Института по изучению войны, командование российских военных на своих подчиненных не реагирует. Более того, обещаний, которые дало ранее, не придерживается.

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Оккупанты жалуются, что их обманули

Жалобы поступили от русского батальона "Восток". В нем жаловались, что военное командование своих обещаний не сдержало. Мол, с самого начала полномасштабного вторжения бойцы воевали на передовой. Но им вроде бы обещали, что они будут выполнять функции "зачистки" после проведенных штурмов.

В "Востоке" сетовали, что за последние 19 месяцев погиб 31 боец, а еще 151 получил ранения. Также оккупанты жалуются, что их батальон недостаточно награждают. А ведь они убеждают, что демонстрируют самоотверженность в составе оперативно-тактического соединения "Каскад".

У врага проблемы с оружием

Как отмечают в Институте, оккупанты жалуются также на проблемы на Купянском направлении. Мол, там используют устаревшие автоматические зенитные установки С-60, которым может быть по 70 лет.

Собственно пользователей сети удивили кадры, которые выложили ранее в российском минобороны. На них можно увидеть, что их военные используют С-60. Россиян интересовал возраст орудий, которыми пользуются солдаты. На что в ведомстве отметили, что эффективность советского вооружения у них не вызывает сомнений.

Все эти систематические проблемы и недоразумения оказывают влияние на статистику потерь врага. А она поражает своими ежедневно растущими цифрами.

Враг теряет сотни бойцов в день