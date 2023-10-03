Як зазначають у свіжому звіті Інституту з вивчення війни, командування російських військових на своїх підлеглих не реагує. Ба більше, обіцянок, які дало раніше, не дотримується.

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Окупанти бідкаються, що їх надурили

Скарги надійшли від російського батальйону "Восток". У ньому бідкалися, що військове командування своїх обіцянок не дотрималося. Мовляв, від початку повномасштабного вторгнення бійці воювали на передовій. Але їм буцімто обіцяли, що вони виконуватимуть функції "зачистки" після проведених штурмів.

У "Востоку" нарікали, що за останні 19 місяців загинув 31 боєць, а ще 151 зазнав поранень. Також окупанти бідкаються, що їхній батальйон недостатньо нагороджують. А вони ж переконують, що демонструють самовідданість у складі оперативно-тактичного з'єднання "Каскад".

У ворога проблеми зі зброєю

Як зазначають в Інституті, окупанти скаржаться також на проблеми на Куп'янському напрямку. Мовляв, там використовують застарілі автоматичні зенітні установки С-60, яким може бути по 70 років.

Власне, користувачів мережі здивували кадри, які виклали раніше у російському міноборони. На них можна побачити, що їхні військові використовують С-60. Росіян цікавив вік гармат, якими користуються солдати. На що у відомстві зазначили, що ефективність радянського озброєння у них не викликає сумнівів.

Усі ці систематичні проблеми та непорозуміння впливають на статистику втрат ворога. А вона вражає своїми цифрами, які щоденно ростуть.

Ворог втрачає сотні бійців за день