Як зазначають у свіжому звіті Інституту з вивчення війни, командування російських військових на своїх підлеглих не реагує. Ба більше, обіцянок, які дало раніше, не дотримується.
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Окупанти бідкаються, що їх надурили
Скарги надійшли від російського батальйону "Восток". У ньому бідкалися, що військове командування своїх обіцянок не дотрималося. Мовляв, від початку повномасштабного вторгнення бійці воювали на передовій. Але їм буцімто обіцяли, що вони виконуватимуть функції "зачистки" після проведених штурмів.
У "Востоку" нарікали, що за останні 19 місяців загинув 31 боєць, а ще 151 зазнав поранень. Також окупанти бідкаються, що їхній батальйон недостатньо нагороджують. А вони ж переконують, що демонструють самовідданість у складі оперативно-тактичного з'єднання "Каскад".
У ворога проблеми зі зброєю
Як зазначають в Інституті, окупанти скаржаться також на проблеми на Куп'янському напрямку. Мовляв, там використовують застарілі автоматичні зенітні установки С-60, яким може бути по 70 років.
Власне, користувачів мережі здивували кадри, які виклали раніше у російському міноборони. На них можна побачити, що їхні військові використовують С-60. Росіян цікавив вік гармат, якими користуються солдати. На що у відомстві зазначили, що ефективність радянського озброєння у них не викликає сумнівів.
Усі ці систематичні проблеми та непорозуміння впливають на статистику втрат ворога. А вона вражає своїми цифрами, які щоденно ростуть.
Ворог втрачає сотні бійців за день
- За добу 1 жовтня наші військові ліквідували 510 російських загарбників. Якщо говорити про загальні втрати у живій силі – 279 080 бійців так званої "другої армії світу".
- Також на брухт перетворили 4 717 танків, 9 000 бойових броньованих машин, 6 525 артилерійських систем, 801 РСЗВ, а також 540 засобів ППО.
- Крім того, на балансі ворожого війська стало на 316 літаків і 316 гелікоптерів, а також 5 061 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 1 529 крилатих ракет менше.
- Не дорахуються вороги також ще 20 суден, 1 підводного човна, 8 909 автомобілів і автоцистерн, а також 938 одиниць спеціальної техніки.