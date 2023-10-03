Відповідну заяву нібито російські розвідувальники зробили в ефірі пропагандистських ЗМІ. До речі, пілот прилетів в Україну ще у серпні 2023 року, пише 24 Канал.

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Що заявили у ворожому ГРУ

Російські пропагандисти заявили, що ГРУ вже нібито отримало наказ щодо Максима Кузьмінова.

Знайдемо людину і покараємо її за всією суворістю закону нашої держави за зраду,

– заявив російський нібито боєць ГРУ.

Інший додав, що буцімто Кузьмінов "не доживе" до суду. Мовляв, ліквідація Кузьмінова – це "питання часу".

Російські загарбники також називають пілота "зрадником" та переконують, що нібито він буде покараний за всією суворістю закону Росії "за зраду своїх братів".

"Звичайно знайдемо, ми до всіх дотягнемося, наші руки довгі", – намагаються лякати окупанти.

Операція "Синиця": коротко