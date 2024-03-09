06:15, 9 марта

Офицер Службы связей с общественностью Командования Воздушных сил ВСУ Александр Олехнович сообщил, что защитники постоянно ищут пути, как отогнать вражескую авиацию как можно дальше от линии соприкосновения, как проредить их количество. И это результативная работа, февраль можно назвать "самолетопадом".

Он добавил, что российские пилоты могут выполнять задачи под страхом арестов.