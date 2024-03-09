За прошедшие сутки по уточненной информации зафиксировано 63 боевых столкновения. Также враг нанес 8 ракетных и 107 авиационных ударов, совершил 113 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
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Какие потери у врага
За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Силами обороны уничтожено 12 из 15 запущенных российскими оккупантами БпЛА типа Shahed.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения вооружения и военной техники, 1 пункту управления, 3 станциям радиоэлектронной борьбы, в частности двух Р-330Ж "Житель", 1 тяжелой огнеметной системе ТОС-1А "Солнцепек" и 1 складу боеприпасов противника.