За прошедшие сутки по уточненной информации зафиксировано 63 боевых столкновения. Также враг нанес 8 ракетных и 107 авиационных ударов, совершил 113 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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Какова ситуация на направлениях фронта

Волынское и Полесское направления. Этот участок находится в зоне ответственности Оперативной стратегической группировки войск "Север". Оперативная ситуация остается без существенных изменений.

Северское и Слобожанское направления. Противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах. В частности наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

Купянское направление. ОСГВ "Хортица" сообщает, что враг 3 раза атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Синьковка и Кисловка Харьковской области, пытаясь улучшить свое тактическое положение.

Лиманское направление. Украинские войска отбили 5 атак противника в районах населенных пунктов Терны и Спирное Донецкой области.

Бахмутское направление. Вооруженные Силы отбили 9 атак противника в районах населенных пунктов Андреевка и Клещеевка.

Ситуация вблизи Бахмута: смотрите на карте

Авдеевское направление. ОСГВ "Таврия" информирует, что наши защитники отбили 15 атак врага в районах населенных пунктов Бердычи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское.

Российская армия штурмовала позиции в районе Авдеевки: смотрите на карте

Новопавловское направление. На этом участке фронта Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Победы, Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 22 раза пытался прорвать оборону наших войск.

ВСУ отбили атаки врага на Новопавловском направлении: смотрите на карте

Ореховское направление. На этом участке фронта Силы обороны отбили 8 атак противника в районах Роботино и западнее Вербового Запорожской области.

Херсонское направление. ОСГВ "Одесса" отмечает, что на этом участке украинские защитники в дальнейшем продолжают удержание позиций.

Какие потери у врага