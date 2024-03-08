За прошедшие сутки произошло 86 боевых столкновений. В целом враг нанес 4 ракетных и 74 авиационных удара, совершил 101 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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Какова ситуация на направлениях фронта

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Какие потери у врага

  • В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районах сосредоточения личного состава противника.
  • Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава, 2 средствах противовоздушной обороны, 1 станции радиоэлектронной борьбы и 1 складу горюче-смазочных материалов противника.