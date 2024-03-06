Так, протягом минулої доби відбулося 86 бойових зіткнень. Найбільше – на Новопавлівському напрямку.

До теми Ворог 28 разів атакував позиції ЗСУ на Авдіївському напрямку: карта бойових дій 5 березня

Тривають запеклі бої на Сході

На Куп'янському напрямку ворог наступальних дій не вів.

На Лиманському напрямку українські захисники відбили 6 атак ворога в районі населених пунктів Верхньокам'янське та Терни Донецької області.

Бої на Лиманському напрямку: дивіться на карті

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 2 атаки противника в районах населених пунктів Іванівське та Біла Гора Донецької області.

Росіяни атакують на Бахмутському напрямку: дивіться на карті

На Авдіївському напрямку ворог не полишає штурмових дій. Так, українські захисники відбили 23 атаки ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Водяне, Невельське, Семенівка та Орлівка Донецької області.

Тривають запеклі бої на Авдіївському напрямку: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Новомихайлівки, Пречистівки та Красногорівки Донецької області, де окупанти 39 разів намагалися прорвати оборону наших військ.

Окупанти активно штурмують на Новопавлівському напрямку: дивіться на карті

Яка ситуація на Півдні

На Оріхівському напрямку ворог здійснив 5 атак в районах населених пунктів Гуляйполе, Малинівка та Роботине Запорізької області.

Окупанти не полишають атак на Роботине: дивіться на карті

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби, противник здійснив 3 безрезультатні штурмові дії.

Яка ситуація на Херсонському напрямку: дивіться на карті

На Півночі ситуація без змін

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.