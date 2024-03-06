Так, протягом минулої доби відбулося 86 бойових зіткнень. Найбільше – на Новопавлівському напрямку.

До теми Ворог 28 разів атакував позиції ЗСУ на Авдіївському напрямку: карта бойових дій 5 березня

Тривають запеклі бої на Сході

Бої на Лиманському напрямку: дивіться на карті

Росіяни атакують на Бахмутському напрямку: дивіться на карті

Тривають запеклі бої на Авдіївському напрямку: дивіться на карті

Окупанти активно штурмують на Новопавлівському напрямку: дивіться на карті

Яка ситуація на Півдні

Окупанти не полишають атак на Роботине: дивіться на карті

Яка ситуація на Херсонському напрямку: дивіться на карті

На Півночі ситуація без змін