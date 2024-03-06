Об этом сообщил командующий ОСГВ “Таврия” генерал Александр Тарнавский 6 марта. Он также рассказал об актуальной ситуации на этом направлении.

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Как отметил командующий, за минувшие сутки враг нанес 33 авиаудара, 1 ракетный удар, 136 ударов дронами-камикадзе, совершил 1143 обстрела и 67 штурмовых действий.

"Наши защитники и защитницы стойко держат оборону, проводят активные действия на определенных направлениях, последовательно уничтожают врага", – отмечает Тарнавский.

Враг несет потери

Общие потери россиян в живой силе на Таврическом направлении за сутки составляют 515 человек (убитыми и ранеными). Еще 4 российских оккупанта сдались в плен.

За сутки Силы обороны уничтожили 10 танков, 24 боевые бронемашины, 10 артсистем, 11 автомобилей и 16 единиц спецтехники. Обезвредили 237 БпЛА различных типов.

"Силы обороны Украины уничтожили еще 1 важный объект врага – командный пункт одной из мотострелковых бригад вооруженных сил России", – сообщил Тарнавский.

Он также уточнил, что среди уничтоженной российской техники: 1 многофункциональный оптико-электронный комплекс разведки "Ирония", 2 комплекса наблюдения "Муром-М", сразу 5 единиц багги.

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