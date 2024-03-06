Если же говорить об общих потерях, то их количество поражает еще больше. С 24 февраля 2024 года наши защитники и защитницы поквитались с 420 270 российскими захватчиками. Обратим внимание, что реальная цифра может быть больше. Связано это с тем, что в зонах ведения активных боевых действий крайне непросто фиксировать потери врага.
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Потери в технике ошеломляют
Также следует понимать, что российские захватчики потеряли немало своей техники за более чем два года полномасштабного вторжения. Враг не досчитается тысяч боевых бронированных машин, артиллерийских систем, БПЛА оперативно-тактического уровня и автомобилей и автоцистерн.
Кроме того, на балансе так называемой "второй армии мира" стало на несколько сотен средств ПВО, самолетов, вертолетов меньше. Также на дно удалось отправить 25 кораблей и 1 подводную лодку. Давайте пройдемся детальнее по актуальным цифрам по состоянию на утро 6 марта:
- танков – 6678 (+21);
- боевых бронированных машин – 12728 (+40);
- артиллерийских систем – 10308 (+50);
- РСЗВ – 1008 (+1);
- средств ПВО – 701 (+1);
- самолетов – 347 (+0);
- вертолетов – 325 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7921 (+58);
- крылатых ракет – 1918 (+1);
- кораблей/катеров – 26 (+1);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 13479 (+56);
- специальной техники – 1642 (+12).
Актуальные потери врага по состоянию на 6 марта / Инфографика Генштаба ВСУ
Враг потерял судно "Сергей Котов"
- Заметим, что 5 марта "жирным уловом" стал патрульный катер "Сергей Котов". Его удалось успешно атаковать бойцами спецподразделения ГУР МО "Group 13".
- Патрульный катер получил существенные повреждения благодаря украинским дронам Magura V5. Это позволило отправить вражеское корыто на дно.
- По имеющейся информации, в результате атаки погибли 7 членов экипажа. Известно, что еще 6 получили ранения. Вероятно, еще 52 члена экипажа успели с судна эвакуироваться.
- Как отметили в Главном управлении разведки Министерства обороны, "Сергей Котов" обошелся россиянам в 65 миллионов долларов.