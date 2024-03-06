Если же говорить об общих потерях, то их количество поражает еще больше. С 24 февраля 2024 года наши защитники и защитницы поквитались с 420 270 российскими захватчиками. Обратим внимание, что реальная цифра может быть больше. Связано это с тем, что в зонах ведения активных боевых действий крайне непросто фиксировать потери врага.

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Потери в технике ошеломляют

Также следует понимать, что российские захватчики потеряли немало своей техники за более чем два года полномасштабного вторжения. Враг не досчитается тысяч боевых бронированных машин, артиллерийских систем, БПЛА оперативно-тактического уровня и автомобилей и автоцистерн.

Кроме того, на балансе так называемой "второй армии мира" стало на несколько сотен средств ПВО, самолетов, вертолетов меньше. Также на дно удалось отправить 25 кораблей и 1 подводную лодку. Давайте пройдемся детальнее по актуальным цифрам по состоянию на утро 6 марта:

танков – 6678 (+21);

боевых бронированных машин – 12728 (+40);

артиллерийских систем – 10308 (+50);

РСЗВ – 1008 (+1);

средств ПВО – 701 (+1);

самолетов – 347 (+0);

вертолетов – 325 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7921 (+58);

крылатых ракет – 1918 (+1);

кораблей/катеров – 26 (+1);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 13479 (+56);

специальной техники – 1642 (+12).



Актуальные потери врага по состоянию на 6 марта / Инфографика Генштаба ВСУ

Враг потерял судно "Сергей Котов"