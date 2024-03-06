Якщо ж говорити про загальні втрати, то їхня кількість вражає ще більше. З 24 лютого 2024 року наші захисники та захисниці поквиталися з 420 270 російськими загарбниками. Звернімо увагу, що реальна цифра може бути більшою. Пов'язано це з тим, що в зонах ведення активних бойових дій вкрай непросто фіксувати втрати ворога.

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Втрати у техніці приголомшують

Також слід розуміти, що російські загарбники втратили чимало своєї техніки за понад два роки повномасштабного вторгнення. Ворог не дорахується тисяч бойових броньованих машин, артилерійських систем, БпЛА оперативно-тактичного рівня та автомобілів і автоцистерн.

Крім того, на балансі так званої "другої армії світу" стало на кілька сотень засобів ППО, літаків, гелікоптерів менше. Також на дно вдалося відправити 25 кораблів і 1 підводний човен. Пройдімося детальніше по актуальних цифрах станом на ранок 6 березня:

танків – 6678 (+21);

бойових броньованих машин – 12728 (+40);

артилерійських систем – 10308 (+50);

РСЗВ – 1008 (+1);

засобів ППО – 701 (+1);

літаків – 347 (+0);

гелікоптерів – 325 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7921 (+58);

крилатих ракет – 1918 (+1);

кораблів /катерів – 26 (+1);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 13479 (+56);

спеціальної техніки – 1642 (+12).



Актуальні втрати ворога станом на 6 березня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Ворог втратив судно "Сергій Котов"