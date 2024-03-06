Спикер ОСГВ “Таврия” Дмитрий Лиховий ответил 24 Каналу, насколько изменилось количество обстрелов КАБ после "самолетопада". Между тем, ISW проанализировал, готова ли Россия и дальше терять самолеты ради успехов на фронте.
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Ситуация с авиаударами
Лиховий отметил, что он в последние несколько дней отметил тенденцию к определенному уменьшению количества авиаударов со стороны россиян. Однако надо быть с этим осторожным. Если сравнивать с февралем, когда порядок цифр российских авиаударов был 60 – 70 в сутки, то сейчас сократилось до 14 – 20 в сутки.
Впрочем, 5 марта у нас было 33 авиационных удара. С одной стороны это больше, чем несколько дней перед тем, когда было 5 – 10 авиаударов. С другой стороны это все еще вдвое меньше, по сравнению с тем периодом, когда еще не начался "Сушкопад" и когда россияне имели больше самолетов, чтобы запускать управляемые авиационные бомбы,
– отметил спикер ОСГВ "Таврия".
Все авиаудары делают управляемыми авиационными бомбами
По его словам, когда в средствах массовой информации пишут, что состоялся авиаудар, то это и был именно удар управляемыми авиационными бомбами. Все авиаудары – это управляемые авиационные бомбы, которые имеют большую поражающую силу.
"Против управляемых авиационных бомб почти нет возможности противодействия от нашей ПВО", – отметил Лиховий.
Потери россиян: последние новости
- Рядом с потерей авиации, Россия теряет корабли Черноморского флота. Институт изучения войны проанализировал, какими были настроения в России после уничтожения "Сергея Котова".
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- Россия готова мириться с потерей самолетов, чтобы держать темп наступления. Российское командование считает, что возможность для продвижения важнее, чем авиация.