Спікер ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій відповів 24 Каналу, як змінилась кількість обстрілів КАБами після "літакопаду". Тим часом ISW проаналізував, чи готова Росія й далі втрачати літаки, заради успіхів на фронті.

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Ситуація з авіаударами

Лиховій зазначив, що він в останні кілька днів відмітив тенденцію до певного зменшення кількості авіаударів з боку росіян. Однак треба бути з цим обережним. Якщо порівнювати з лютим, коли порядок цифр російських авіаударів був 60 – 70 за добу, то зараз скоротилось до 14 – 20 за добу.

Утім 5 березня в нас було 33 авіаційні удари. З одного боку, це більше, ніж кілька днів перед тим, коли було 5 – 10 авіаударів. З іншого боку, це все ще вдвічі менше, порівняно з тим періодом, коли ще не почався "сушкопад" і коли росіяни мали більше літаків, щоб запускати керовані авіаційні бомби,

– зауважив спікер ОСУВ "Таврія".

Усі авіаудари здійснюють керованими авіаційними бомбами

За його словами, коли в засобах масової інформації пишуть, що відбувся авіаудар, то це й був саме удар керованими авіаційними бомбами. Усі авіаудари – це керовані авіаційні бомби, які мають велику руйнівну силу.

"Проти керованих авіаційних бомб майже немає можливості протидії від нашої ППО", – наголосив Лиховій.

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