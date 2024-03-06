Новий звіт присвятили блискавичній і влучній роботі ГУР МО. Адже її бійці змогли познайомити з дном корабель "Сергій Котов" поблизу Керченської протоки у східній частині Чорного моря.
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Третій корабель за п'ять тижнів
Як зазначають у розвідці Великої Британії, "Сергій Котов" ввели до складу Чорноморського флоту лише у липні 2022 року. І що він уже раніше був об'єктом обстрілу з боку американських підводних дронів у липні та вересні 2023 року. Тоді судно зазнало незначних пошкоджень та невдовзі повернулося до строю у кожному з випадків.
Пишуть, що для атаки ГУР МО використовували надводні дрони "Магура V5". Мовиться про той самий тип безпілотників, якими атакували великий десантний корабель "Цезарь Куніков" 14 лютого 2024 року.
У звіті наголошують, що це вже третій корабель Чорноморського флоту Росії, який вдалося потопити за останні п'ять тижнів. Припускають, що через втрати флоту 15 лютого відправили у відставку командувача адмірала Віктора Соколова. Водночас зазначають, що наша держава продовжує обмежувати свободу маневру флоту Росії у Чорному морі.
Бійці ГУР МО знищили "Сергія Котова": що відомо
- Результативно операцію виконав спецпідрозділ ГУР МО України "Group 13". Він атакував патрульний корабель Чорноморського флоту країни-агресорки "Сергій Котов". Судно ворога вдалося уразити у Керченській протоці під час патрулювання.
- У розвідці зауважили, що били по російському корветі ударними дронами Magura V5. І що по "Сергію Котові" били у липні та вересні 2023. Правда, у вересні це судно випадково опинилося під ударом. Ціллю був інший корабель.
- У ГУР 6 березня повідомили, що поранень різного ступеня тяжкості зазнали щонайменше 27 членів екіпажу знищеного "Сергія Котова".
- Також семеро моряків – цифра безповоротних втрат. Водночас слід розуміти, що ця інформація уточнюється. Тому кількість ліквідованих і поранених може зрости.
- Речник ВМС Дмитро Плетенчук зазначив, що на борту знищеного "Сергія Котова" також був гелікоптер. Точно невідомо, який саме. Різні джерела пишуть, що це міг бути або Ка-29, або Ка-27. Водночас він спростував, що на борту могли бути "Калібри".