Новий звіт присвятили блискавичній і влучній роботі ГУР МО. Адже її бійці змогли познайомити з дном корабель "Сергій Котов" поблизу Керченської протоки у східній частині Чорного моря.

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Третій корабель за п'ять тижнів

Як зазначають у розвідці Великої Британії, "Сергій Котов" ввели до складу Чорноморського флоту лише у липні 2022 року. І що він уже раніше був об'єктом обстрілу з боку американських підводних дронів у липні та вересні 2023 року. Тоді судно зазнало незначних пошкоджень та невдовзі повернулося до строю у кожному з випадків.

Пишуть, що для атаки ГУР МО використовували надводні дрони "Магура V5". Мовиться про той самий тип безпілотників, якими атакували великий десантний корабель "Цезарь Куніков" 14 лютого 2024 року.

У звіті наголошують, що це вже третій корабель Чорноморського флоту Росії, який вдалося потопити за останні п'ять тижнів. Припускають, що через втрати флоту 15 лютого відправили у відставку командувача адмірала Віктора Соколова. Водночас зазначають, що наша держава продовжує обмежувати свободу маневру флоту Росії у Чорному морі.

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