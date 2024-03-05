Про це в ефірі "Радіо Свобода" розповів представник ГУР МО Андрій Юсов. До слова, раніше в мережі опублікували відео атаки на корабель "Сергій Котов".

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"Сергій Котов" опинився під прицілом вдруге

Юсов розповів, що полювання на корабель "Сергій Котов" ведеться не вперше. Судно й раніше опинялося під атакою, але окупанти його відновлювали.

Вже були успішні атаки, але він зміг відновитися після проведення ремонтних робіт,

– зауважив Юсов.

Зокрема, "Сергій Котов" опинявся двічі під ударом – у липні минулого року та у вересні. Як тоді писали у The Times, у вересні російський корвет потрапив у приціл українських захисників випадково, адже ціллю був інший борт. У ніч проти 5 березня 2024 року була вже не випадкова атака, а цілеспрямована та ретельно спланована.

"Умовно, 5 прямих влучань випадково не трапляються", – додали у розвідці.

У розвідці також додали, що "Сергій Котов" – це новітній корабель, вартість якого сягає 60 мільйонів доларів. На бойове чергування кораблі такого типу стали лише у 2017 році й у ворога були на них плани. Зокрема, окупанти планували встановити на корветах зенітно-ракетні комплекси. Юсов наголосив, що відповідні спроби вже були.

Власне, чим менше таких суден, тим менше зенітно-ракетних комплексів буде на них розміщено, а це означає – більше можливостей для українських сил безпеки та оборони,

– додав Юсов.

Окрім того, "Сергій Котов" також брав участь у повномасштабному вторгненні – він разом з крейсером "Москва" нападав на острів Зміїний.

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