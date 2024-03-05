Об этом в эфире "Радио Свобода" рассказал представитель ГУР МО Андрей Юсов. К слову, ранее в сети опубликовали видео атаки на корабль "Сергей Котов".

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"Сергей Котов" оказался под прицелом во второй раз

Юсов рассказал, что охота на корабль "Сергей Котов" ведется не впервые. Судно и раньше оказывалось под атакой, но оккупанты его восстанавливали.

Уже были успешные атаки, но он смог восстановиться после проведения ремонтных работ,

– отметил Юсов.

В частности, "Сергей Котов" оказывался дважды под ударом – в июле прошлого года и в сентябре. Как тогда писали в The Times, в сентябре российский корвет попал в прицел украинских защитников случайно, ведь целью был другой борт. В ночь на 5 марта 2024 года была уже не случайная атака, а целенаправленная и тщательно спланированная.

"Условно, 5 прямых попаданий случайно не случаются", – добавили в разведке.

В разведке также добавили, что "Сергей Котов" – это новейший корабль, стоимость которого достигает 60 миллионов долларов. На боевое дежурство корабли такого типа стали только в 2017 году и у врага были на них планы. В частности, оккупанты планировали установить на корветах зенитно-ракетные комплексы. Юсов отметил, что соответствующие попытки уже были.

Собственно, чем меньше таких судов, тем меньше зенитно-ракетных комплексов будет на них размещено, а это означает – больше возможностей для украинских сил безопасности и обороны,

– добавил Юсов.

Кроме того, "Сергей Котов" также участвовал в полномасштабном вторжении – он вместе с крейсером "Москва" нападал на остров Змеиный.

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