В Інституті з вивчення війни проаналізували нарікання пропагандистів. Військкори засудили відсутність реакції російського військового командування. Крім того, розкритикували бюрократичну інертність військового апарату Росії.

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Не перший напад на "Сергія Котова"

Військкори бідкалися також на те, що це вже був четвертий напад на "Сергія Котова" від початку повномасштабного вторгнення. Що подібні атаки екіпажу вдавалося відбити у липні, серпні та вересні 2023 року.

Тим часом відомий військкор, пов'язаний із Кремлем, заявляв, що "Сергій Котов" був недостатньо оснащений. Тому він і не зміг захиститися від морських безпілотників.

Повернімося до реакції на відсутність реакції російського військового командування. Один з відомих військкорів заявляв, що цього не зробили, адже ніхто не любить говорити правду військовому командуванню. Крім того, військове командування відмовляється з минулого досвіду винести важливі уроки, щоб удосконалити армію.

Ще один військкор нарікав, що російському командуванню було б дуже важливо прислухатися до екіпажу "Сергія Котова", щоб вдосконалити та модернізувати військово-морські судна та здійснювати оборонні процедури у майбутньому.

На це відреагував інший військкор. Він заявив, що російське командування навряд чи зробить це через "адміністративну гільйотину" у військовій бюрократії всередині Росії. І що вона перешкоджає навчанню та інноваціям. А ще через більшу культурну схильність командування приховувати свої помилки замість того, щоб виправляти їх.

В Інституті зазначають, що гнів, який висловлюють російські військкори на адресу військового апарату Росії, – давнє джерело невдоволення для провійськових військових коментаторів.

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