В Институте по изучению войны проанализировали нарекания пропагандистов. Военкорреспонденты осудили отсутствие реакции российского военного командования. Кроме того, раскритиковали бюрократическую инертность военного аппарата России.

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Не первое нападение на "Сергея Котова"

Военкоры жаловались также на то, что это уже было четвертое нападение на "Сергея Котова" с начала полномасштабного вторжения. Что подобные атаки экипажу удавалось отбить в июле, августе и сентябре 2023 года.

Между тем известный военкор, связанный с Кремлем, заявлял, что "Сергей Котов" был недостаточно оснащен. Поэтому он и не смог защититься от морских беспилотников.

Вернемся к реакции на отсутствие реакции российского военного командования. Один из известных военкоров заявлял, что этого не сделали, ведь никто не любит говорить правду военному командованию. Кроме того, военное командование отказывается из прошлого опыта вынести важные уроки, чтобы усовершенствовать армию.

Еще один военкор сетовал, что российскому командованию было бы очень важно прислушаться к экипажу "Сергея Котова", чтобы усовершенствовать и модернизировать военно-морские суда и осуществлять оборонительные процедуры в будущем.

На это отреагировал другой военкор. Он заявил, что российское командование вряд ли сделает это из-за "административной гильотины" в военной бюрократии внутри России. И что она препятствует обучению и инновациям. А еще из-за большей культурной склонности командования скрывать свои ошибки вместо того, чтобы исправлять их.

В Институте отмечают, что гнев, который выражают российские военные в адрес военного аппарата России, – давний источник недовольства для провоенных военных комментаторов.

Уничтожение "Сергея Котова": коротко о главном