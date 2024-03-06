Третья штурмовая уничтожила артбатарею врага под Авдеевкой. Военные также поделились эпическим видео.

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Враг разместил возле города гаубицы

Бойцы роты "Крылья" во время ночного облета в окрестностях города было зафиксировали размещение четырех вражеских гаубиц Д-30, и еще двух - Д-20.

Утром ствольная артиллерийская батарея оккупантов была пикетирована и успешно уничтожена стаей ударных дронов FPV,

– говорится в сообщении.

Известно также, что уничтожили гаубицы бойцы экипажа FPV "Over head". Наши военные демонстрируют мастерство и продолжают держать оборону.

На Авдеевском направлении уничтожили артбатарею врага: смотрите видео

Продвижение врага на Авдеевском направлении прекращено