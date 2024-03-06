Третя штурмова знищила артбатарею ворога під Авдіївкою. Військові також поділились епічним відео.

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Ворог розмістив біля міста гаубиці

Бійці роти "Крила" під час нічного обльоту на околицях міста було зафіксували розміщення чотирьох ворожих гаубиць Д-30, і ще двох — Д-20.

Вранці ствольна артилерійська батарея окупантів була пікетована й успішно знищена зграєю ударних дронів FPV,

– мовиться в повідомленні.

Відомо також, що знищили гаубиці бійці екіпажу FPV "Over head". Наші військові демонструють майстерність та продовжують тримати оборону.

На Авдіївському напрямку знищили артбатарею ворога: дивіться відео

Просування ворога на Авдіївському напряму припинено