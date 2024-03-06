Третя штурмова знищила артбатарею ворога під Авдіївкою. Військові також поділились епічним відео.
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Ворог розмістив біля міста гаубиці
Бійці роти "Крила" під час нічного обльоту на околицях міста було зафіксували розміщення чотирьох ворожих гаубиць Д-30, і ще двох — Д-20.
Вранці ствольна артилерійська батарея окупантів була пікетована й успішно знищена зграєю ударних дронів FPV,
– мовиться в повідомленні.
Відомо також, що знищили гаубиці бійці екіпажу FPV "Over head". Наші військові демонструють майстерність та продовжують тримати оборону.
На Авдіївському напрямку знищили артбатарею ворога: дивіться відео
Просування ворога на Авдіївському напряму припинено
- Авдіївський напрямок – один із найскладніших на фронті. Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі національного телемарафону розповів, що там Сили оборони зупинили подальше просування ворога. Мовиться про населені пункти Новоселівка, Бердичі, Тоненьке, Первомайське та Невельське.
- За його словами, обстановку вдавалося стабілізувати, попри складність ситуації.
- Він наголосив. що Сили оборони виконують свою роботу, а ворог не має просувань.