Об атаке тремя универсальными межвидовыми планерными боеприпасами (UMPB D-30SN) по Миргороду в Донецкой области Украина сообщила 10 марта 2024 года. В частности, об этом рассказал представитель Таврической группировки украинских войск капитан Дмитрий Лиховий, пишет 24 Канал.

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Что говорят аналитики об использовании Россией новых авиабомб

Аналитики американского Института изучения войны рассказали, что представитель Таврической группировки украинских войск капитан Дмитрий Лиховой сообщил – 10 марта оккупанты ударили по Миргороду Донецкой области планирующими авиабомбами UMPB D-30SN.

Перед этим Донецкая прокуратура писала, что речь идет о С-300. Дмитрий Лиховой уточнил, что усовершенствованные управляемые авиабомбы UMPB D-30SN – это преобразованная версия неуправляемых авиабомб FAB советских времен. Ранее Кремль использовал неуправляемые планирующие бомбы в январе 2024 года.

В ISW написали, что российские блогеры утверждали, что:

оккупационные войска России начали атаковать некоторые районы Украины авиабомбами FAB UMPB, в противовес использованию неуправляемых планерных бомб с унифицированными модулями планирования и коррекции (UMPC);

Россия может запускать управляемые планерные бомбы UMPB с самолетов и наземных реактивных систем залпового огня (РСЗО), таких как "Торнадо-С" и "Смерч";

увеличение радиуса действия управляемых планирующих бомб UMPC позволит воздушно-космическим силам России увеличить глубину ударов по украинским позициям без риска обнаружения или уничтожения Военно-воздушными силами ВСУ российских самолетов;

российская оборонно-промышленная база пытается серийно производить управляемые планирующие бомбы UMPC.

Российские войска, вероятно, попытаются наладить серийное производство управляемых планирующих бомб UMPB и увеличить их использование на линии фронта,

– заявили аналитики.

Кстати, в результате ночной атаки по Миргороду против 10 марта 11 раненых, повреждены 17 многоэтажных домов и 27 машин. У людей резаные раны, минно-взрывные травмы, множественные ссадины, закрытые черепно-мозговые травмы и даже сотрясение головного мозга. Им оказали помощь врачи.