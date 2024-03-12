Об этом 24 Каналу рассказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой, отметив, что одним из таких типов вооружения стали управляемые авиабомбы. Россияне начали их применять еще с 2022 года, но не так массово, как сейчас.
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Как Россия модернизировала КАБы
Пик использования управляемых авиационных бомб пришелся на Авдеевскую операцию. Ее активная фаза началась в октябре 2023 года. До этого случаи сброса КАБов были единичные, иногда доходило до десятков. Но уже во время наступления на Авдеевку их количество увеличилось до сотни в сутки.
Сейчас оккупанты пытаются принимать какие-то технологические решения, чтобы запускать эти бомбы с другим модулем. Раньше это был модуль УМПК – универсальный модуль планирования и коррекции. Но теперь мы видим модуль УМПБ, где буква "Б", вероятно, означает барражирующий.
Их они могут запускать с большей дистанции до линии боевого соприкосновения, возможно, на большую глубину нашей обороны, или даже более прицельно, хотя это тоже пока не очень заметно,
– рассказал Дмитрий Лиховий.
Также есть модификации, в которых силовой блок расположен иначе и это дает бомбе преимущество. Однако в целом количество авиаударов КАБами за последнее время уменьшилось. Если раньше их было 60 – 70 за сутки, то сейчас это 20 – 25.
"В течение 11 марта на всей операционной зоне ОСУВ "Таврия" было 23 таких удара. Вероятно, это следствие того, что Украина сбивает их авиацию, поэтому у противника меньше возможностей, чтобы применять такой вид вооружения", – добавил Лиховий.
Россия ежедневно обстреливает Украину: актуальные новости
- В ночь на 12 марта оккупанты выпустили по Украине 22 "Шахеды", их запускали группами. Противовоздушной обороне удалось уничтожить 17 вражеских БПЛА. Под прицелом оккупантов был Юг Украины. Там атаку отражали более двух часов.
- Руководитель объединенного пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что враг хочет создать давление именно на те регионы, которые пережили деоккупацию и сейчас восстанавливаются. Также неизменной целью России – является припортовая инфраструктура. Каждый раз во время ударов оккупанты маневрируют, меняют тактику, чтобы не позволить силам ПВО уничтожить воздушные цели.
- В результате атаки 9 марта пострадало крупное аграрное предприятие "Укрлендфарминг" на Днепропетровщине. Из-за ракетного удара полностью разрушена производственная инфраструктура элеватора. Один из работников ранен. Масштабы разрушений и ущерб еще подсчитывают.