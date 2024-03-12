Об этом 24 Каналу рассказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой, отметив, что одним из таких типов вооружения стали управляемые авиабомбы. Россияне начали их применять еще с 2022 года, но не так массово, как сейчас.

Смотрите также Окончательно развязаны руки: что будет после "победы" Путина и чего ждать от выборов в России

Как Россия модернизировала КАБы

Пик использования управляемых авиационных бомб пришелся на Авдеевскую операцию. Ее активная фаза началась в октябре 2023 года. До этого случаи сброса КАБов были единичные, иногда доходило до десятков. Но уже во время наступления на Авдеевку их количество увеличилось до сотни в сутки.

Сейчас оккупанты пытаются принимать какие-то технологические решения, чтобы запускать эти бомбы с другим модулем. Раньше это был модуль УМПК – универсальный модуль планирования и коррекции. Но теперь мы видим модуль УМПБ, где буква "Б", вероятно, означает барражирующий.

Их они могут запускать с большей дистанции до линии боевого соприкосновения, возможно, на большую глубину нашей обороны, или даже более прицельно, хотя это тоже пока не очень заметно,

– рассказал Дмитрий Лиховий.

Также есть модификации, в которых силовой блок расположен иначе и это дает бомбе преимущество. Однако в целом количество авиаударов КАБами за последнее время уменьшилось. Если раньше их было 60 – 70 за сутки, то сейчас это 20 – 25.

"В течение 11 марта на всей операционной зоне ОСУВ "Таврия" было 23 таких удара. Вероятно, это следствие того, что Украина сбивает их авиацию, поэтому у противника меньше возможностей, чтобы применять такой вид вооружения", – добавил Лиховий.

Россия ежедневно обстреливает Украину: актуальные новости