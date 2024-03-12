Про це 24 Каналу розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій, зауваживши, що одним із таких типів озброєння стали керовані авіабомби. Росіяни почали їх застосовувати ще з 2022 року, але не так масово, як зараз.

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Як Росія модернізувала КАБи

Пік використання керованих авіаційних бомб припав на Авдіївську операцію. Її активна фаза почалася у жовтні 2023 року. До цього випадки скидання КАБів були одиничні, інколи доходило до десятків. Але вже під час наступу на Авдіївку їхня кількість збільшилась до сотні за добу.

Зараз окупанти намагаються ухвалювати якісь технологічні рішення, щоб запускати ці бомби з іншим модулем. Раніше це був модуль УМПК – універсальний модуль планерування і корекції. Але тепер ми бачимо модуль УМПБ, де літера "Б", ймовірно, означає баражувальний.

Їх вони можуть запускати з більшої дистанції до лінії бойового зіткнення, можливо, на більшу глибину нашої оборони, або навіть більш прицільно, хоча це теж поки не дуже помітно,

– розповів Дмитро Лиховій.

Також є модифікації, в яких силовий блок розташований інакше й це надає бомбі перевагу. Однак загалом кількість авіаударів КАБами за останній час зменшилась. Якщо раніше їх було 60 – 70 за добу, то зараз це 20 – 25.

"Упродовж 11 березня на всій операційній зоні ОСУВ “Таврія” було 23 таких удари. Ймовірно, це наслідок того, що Україна збиває їхню авіацію, тому в противника менше можливостей, щоб застосовувати такий вид озброєння", – додав Лиховій.

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