Керівниця об'єднаного пресцентру Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк розповіла в ефірі телемарафону, що окупанти не залишають поза увагою Південь України не тільки вздовж лінії зіткнення, не тільки прифронтові території, пише 24 Канал.

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Яка мета окупантів на Півдні

Наталія Гуменюк пояснила, що вороги на Півдні намагаються тиснути на населення, на потужності на більш глибоких тилових позиціях. Зокрема, на Одещину, Миколаївщину, де деокуповані території відновлюються і повертаються до повноцінного життя. Зокрема, економічно спроможного.

Звісно ж припортова інфраструктура Одещини залишається у зоні пріоритету ворожих уражень і саме тому ракети з акваторії Чорного моря ворог спрямовував по Одещині під час дронової атаки,

– заявила речниця.

Окупанти намагались нанести раптове, нетипове ураження тоді, коли дрони заходили по північній частині Одеської області й загрози з моря нібито не було.

"Таким підступним планом ворог намагається переорієнтувати системи протиповітряної оборони, навантажити їх додатково, заплутати, підбираючи більш результативну тактику", – заявила Гуменюк.

Вона запевнила, що ворог не має відповідного успіху ані на суходолі, ані в повітрі.

Зверніть увагу! Сили оборони Півдня пояснювали, що у ніч проти 12 березня Росія запустила ракету Х-59 з літака тактичної авіації, з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини. На щастя, наша ППО знищила над морем ворожу ціль.

До яких дій на Півдні вдаються окупанти

Наталя Гуменюк розповіла, що ворожі цілі, які йшли по Херсонщині та Миколаївщині також були знищені. Тобто в зоні відповідальності ОК "Південь" в ніч проти 12 березня влучань не було, проте ворог продовжує артилерійський тиск на прифронтові території.

Обстрілюючи правий берег Херсонщини, окупанти використовують не тільки наземну артилерію, а й дрони різних модифікацій. На жаль, 11 березня були загиблі та поранені.

На жаль, місцевий мешканець підірвався на міні під час польових робіт на Херсонщині, адже окупанти мінували території.

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