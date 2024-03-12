Руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк рассказала в эфире телемарафона, что оккупанты не оставляют без внимания Юг Украины не только вдоль линии соприкосновения, не только прифронтовые территории, пишет 24 Канал.
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Какая цель оккупантов на Юге
Наталья Гуменюк объяснила, что враги на Юге пытаются давить на население, на мощности на более глубоких тыловых позициях. В частности, на Одесскую, Николаевскую, где деоккупированные территории восстанавливаются и возвращаются к полноценной жизни. В частности, экономически состоятельной.
Конечно же припортовая инфраструктура Одесской области остается в зоне приоритета вражеских поражений и именно поэтому ракеты из акватории Черного моря враг направлял по Одесской области во время дроновой атаки,
– заявила пресс-секретарь.
Оккупанты пытались нанести внезапное, нетипичное поражение тогда, когда дроны заходили по северной части Одесской области и угрозы с моря якобы не было.
"Таким коварным планом враг пытается переориентировать системы противовоздушной обороны, нагрузить их дополнительно, запутать, подбирая более результативную тактику", – заявила Гуменюк.
Она заверила, что враг не достиг соответствующего успеха ни на суше, ни в воздухе.
К каким действиям на Юге прибегают оккупанты
Наталья Гуменюк рассказала, что вражеские цели, которые шли по Херсонщине и Николаевщине также были уничтожены. То есть в зоне ответственности ОК "Юг" в ночь на 12 марта попаданий не было, однако враг продолжает артиллерийское давление на прифронтовые территории.
Обстреливая правый берег Херсонщины, оккупанты используют не только наземную артиллерию, но и дроны различных модификаций. К сожалению, 11 марта были погибшие и раненые.
К сожалению, местный житель подорвался на мине во время полевых работ на Херсонщине, ведь оккупанты минировали территории.
Россия атаковала Украину "Шахедами"
- Россия в ночь на 12 марта атаковала Украину 22 дронами-камикадзе типа "Шахед". Наши военные сбили 17 беспилотников.
- Силы обороны Юга рассказали, что в их зоне ответственности сбили 8 дронов. В частности, два на Херсонщине, четыре на Николаевщине, еще два – летели в направлении Днепропетровщины, где их также уничтожили.
- К сожалению, в результате атаки дронами на одном из объектов инфраструктуры в Кременецком районе Тернопольской области вспыхнул пожар. Люди целы, спасатели ликвидируют остатки возгорания.
- В Хмельницкой области ночью наша противовоздушная оборона сбила 4 беспилотника типа "Шахед". Данные о повреждениях или раненых не поступали.