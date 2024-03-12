Утром 12 марта в Хмельницкой ОВА рассказали, сколько российских дронов было сбито ночью в регионе. Собственно, выпускали захватчики беспилотные летательные аппараты типа "Шахед".

Смотрите также Атака "Шахедами" на Украину, много дронов ударили по России: хронология 748 дня войны

Хмельницкая область под ударом

Итак, как отмечают в областной военной администрации Хмельницкой области, украинская ПВО ликвидировала всего четыре дрона над регионом.

Сегодня ночью во время воздушной тревоги наши силы ПВО сбили 4 БПЛА типа Shahed. Места падения обломков устанавливаются. Спасибо нашим ВСУ,

– говорится в сообщении.

В то же время важно, что не поступала информация о пострадавших, погибших или повреждения имущества в результате атаки российских дронов.

Больше об обстреле дронами