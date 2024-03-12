07:29, 12 марта

Вчера вечером в результате артиллерийского обстрела пострадали три человека – две женщины, 43 и 48 лет, и мужчина 49 лет. К счастью, ранения не тяжелые, все будут лечиться дома.

В общем враг совершил три атаки. Дважды бил по райцентру и еще раз по Червоногригорьевской общине. Поврежден магазин, 17 жилых домов, один частный дом полностью разрушен, задело 11 хозяйственных построек, 5 авто, 4 газопровода и 7 линий электропередачи. Без света остались 1714 домов.