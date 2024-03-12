Про головні новини 12 березня, ситуацію на полі бою, у тилу й на міжнародній арені, нові воєнні злочини росіян пише 24 Канал.
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Втрати ворога
За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 910 російських загарбників. Окрім того, знищили понад 150 одиниць ворожої техніки.
Втрати Росії / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Загарбники тероризують мирне населення Нікополя
Вчора ввечері внаслідок артилерійського обстрілу постраждали троє людей – дві жінки, 43 і 48 років, та чоловік 49 років. На щастя, поранення не важкі, всі лікуватимуться вдома.
Загалом ворог здійснив три атаки. Двічі бив по райцентру та ще раз по Червоногригорівській громаді. Пошкоджено магазин, 17 житлових будинків, одна приватна оселя повністю зруйнована, зачепило 11 господарських споруд, 5 авто, 4 газопроводи і 7 ліній електропередачі. Без світла залишилися 1714 домівок.
Росіяни атакували Запорізький район: є жертва
Іван Федоров повідомив, що 45-тирічний чоловік загинув внаслідок ворожих атак біля Новооленівки Запорізького району. Ще один чоловік 60 років зазнав поранення.
Окупанти атакували Україну 22 "Шахедами": скільки збили
Генштаб повідомив, що вночі окупанти атакували Україну, застосувавши 22 БпЛА типу "Shahed". Силами та засобами ППО знищено 17 дронів.
Росія скинула авіабомбу на багатоповерхівку в Куп'янську
Вночі окупанти атакували Харківську область. Росіяни скинули авіабомбу на багатоповерхівку в Куп'янську.
Горіли три квартири з першого по третій поверхи у одному під'їзді та ще одне помешкання у іншому під'їзді будівлі. На щастя, без постраждалих.
Росію масовано атакували безпілотники
Окупанти заявили про нібито "збиття" 25 БпЛА. Під атакою були Курська, Білгородська, Орловсюка, Тульська, Московська, Воронезька, Брянська, Леніградська, Нижньогородська області.
У Шебекіно внаслідок падіння з подальшою детонацією уламками вибито кілька вікон у двох багатоквартирних будинках.
У селі Нова Таволжанка після прильоту снаряда пошкоджено лінію електропередачі.
Нафтобазу "Лукойл" у Нижньогородській області атакували дрони
Російські телеграм-канали повідомили, що безпілотник влучив в установку перегонки нафти. Там спалахнула масштабна пожежа.
Глава ЦРУ закликав США не робити історичної помилки
Глава ЦРУ 11 березня виступив у Сенатському комітеті з питань розвідки. Він попередив, що скорочення фінансування України для США було б величезною та історичною помилкою.
Без додаткової допомоги у 2024 році ви побачите більше Авдіївок. І це, як мені здається, було б величезною та історичною помилкою для Сполучених Штатів,
– наголосив Бернс.
Росію атакували дрони: горить нафтобаза й не тільки
Окупанти поскаржилися на атаку БпЛА. У Курську лунали вибухи, на Бєлгородщині зникло світло, а в Орлі горить нафтобаза.
На Таврійському напрямку триває ротація та відновлення бригад
Поступова ротація військових ЗСУ триває на Таврійському напрямку. Окрім того, відновлення бригад. Про це повідомив речник Дмитро Лиховій.