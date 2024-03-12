07:29, 12 березня

Вчора ввечері внаслідок артилерійського обстрілу постраждали троє людей – дві жінки, 43 і 48 років, та чоловік 49 років. На щастя, поранення не важкі, всі лікуватимуться вдома.

Загалом ворог здійснив три атаки. Двічі бив по райцентру та ще раз по Червоногригорівській громаді. Пошкоджено магазин, 17 житлових будинків, одна приватна оселя повністю зруйнована, зачепило 11 господарських споруд, 5 авто, 4 газопроводи і 7 ліній електропередачі. Без світла залишилися 1714 домівок.