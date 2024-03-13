Уже 749 днів Україна протистоїть Росії у повномасштабному вторгненні. Інформацію про ключові події 13 березня, поточну обстановку на фронті, а також про збитки, завдані ворогу, та руйнування від обстрілів – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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06:56, 13 березня Протягом минулої доби відбулося 91 бойове зіткнення Ворог завдав 10 ракетних та 84 авіаційних удари, здійснив 123 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 3 районах зосередження особового складу, артилерійському засобу, складу боєприпасів та 2 засобах ППО противника. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність. В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку наші захисники відбили 4 атаки противника. В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 26 атак ворога. На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога. Тут ворог, за підтримки авіації, 26 разів намагався прорвати оборону наших військ.

06:34, 13 березня Кілька безпілотників атакували нафтозавод у Рязанській області Як кажуть очевидці, у Рязані нафтозавод потрапив під атаку дронами. Внаслідок цього спалахнула пожежа. У небо здіймається густий дим. Місцеві мешканці кажуть, що по цьому заводу вдарили трьома безпілотниками.

06:29, 13 березня У кількох областях Росії заявили про атаку дронами Воронезьку, Курську, Бєлгородську, Брянську та Липецьку області начебто налетіли дрони вночі атакували українські дрони. Там працювала російська ППО. Місцева влада традиційно заявила, що все збили.