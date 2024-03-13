Він зазначив, що Європейський Союз вже мав за свою історію подібні випадки. Коваль наголосив, що найголовніше зараз – це домовитися.

Дивіться також Миттєво вирішували на місці: чи постраждали військові та гуманітарні вантажі від блокади кордону

Рішення буде незабаром

На думку Павела Коваля, проблему з блокуванням українського кордону польськими фермерами вдасться вирішити вже незабаром.

Я думаю, що протягом кількох тижнів це буде. І польський уряд, і український уряд повинні порозумітися, знайти рішення, щоб могли продавати українські товари, але також захистити кілька секторів польського виробництва,

– зазначив він.

Голова комітету Сейму зазначив, що ця справа складна і важлива, однак навряд можна назвати найскладнішою – тому вона буде вирішена. Він наголосив, що в історії Європейського Союзу вже були десятки, а то й сотні таких криз, коли через відкриття ринку треба було захистити якісь сектори виробництва в якійсь країні. ЄС вже знає, як вирішувати такі конфлікти – потрібно домовлятися.

Павел Коваль додав, якщо Польща хоче допомогти Україні, вона також повинна отримати допомогу їхнім фермерам. На думку посадовця, в демократичній країні це теж пов'язано

Блокування кордону: останні новини