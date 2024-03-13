Він зазначив, що Європейський Союз вже мав за свою історію подібні випадки. Коваль наголосив, що найголовніше зараз – це домовитися.
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Рішення буде незабаром
На думку Павела Коваля, проблему з блокуванням українського кордону польськими фермерами вдасться вирішити вже незабаром.
Я думаю, що протягом кількох тижнів це буде. І польський уряд, і український уряд повинні порозумітися, знайти рішення, щоб могли продавати українські товари, але також захистити кілька секторів польського виробництва,
– зазначив він.
Голова комітету Сейму зазначив, що ця справа складна і важлива, однак навряд можна назвати найскладнішою – тому вона буде вирішена. Він наголосив, що в історії Європейського Союзу вже були десятки, а то й сотні таких криз, коли через відкриття ринку треба було захистити якісь сектори виробництва в якійсь країні. ЄС вже знає, як вирішувати такі конфлікти – потрібно домовлятися.
Павел Коваль додав, якщо Польща хоче допомогти Україні, вона також повинна отримати допомогу їхнім фермерам. На думку посадовця, в демократичній країні це теж пов'язано
Блокування кордону: останні новини
- Голова Ради міжнародного товариства польських підприємців в Україні Шимон Ващин зазначив, що блокування кордону завдає шкоди не лише українському бізнесу. За ці чотири місяці польські компанії вже втратили десятки мільйонів доларів. Згідно з опитуваннями, ця сума сягає 30 мільйонів.
- Нещодавно польські фермери знову заблокували пункт пропуску "Корчова – Краківець". Таким чином страйк торкнувся всіх КПП. Водночас рух пасажирського транспорту в обидва боки здійснюється безперешкодно.
- У мережі днями з'являлася інформація, що поляки блокують й пасажирські автобуси, однак згодом у ДПСУ зазначили, що такий транспорт рухається вільно. Від польських прикордонників не було офіційного підтвердження ускладнення руху автобусів. Однак своїми діями на автошляхах протестувальники справді можуть заважати проїзду пасажирського трасмпорту.