В етері 24 Каналу речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що рух звичайних громадян, які перетинають кордон на легкових автомобілях та автобусах відбувається вільно. Проходячи оформлення в українських пунктах пропуску, надалі польська сторона приймає ці категорії транспорту.

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Чи пропускають автобуси та легкові автомобілі

Речник ДПСУ запевнив, що від польських прикордонників не було офіційного підтвердження того, що протестувальники почали ускладнювати або блокувати рух для автобусів.

Ми не маємо офіційної інформації, що польські фермери блокують рух для автобусів. Рух на цьому напрямку (пункту пропуску Ягодин – 24 Канал) також відбувається як на виїзд, так і на в'їзд в Україну,

– зауважив Демченко.

Втім, складність може полягати в тому, що польські фермери, перебуваючи на автошляхах, які ведуть до кордону, своїми діями блокують рух для вантажних транспортних засобів й інколи це може ускладнювати вільний проїзд й для інших категорій транспорту, зокрема автобусів.

Актуальна ситуація на кордоні

Мітингувальники продовжують обмежувати рух вантажним транспортним засобам. Зараз на п'яти пунктах пропуску ускладнено чи обмежено проїзд: Ягодин, Устилуг, Угринів, Шегині, та Рава-Руська.

У ДПСУ зазначили, що раніше було шість напрямків, але в ніч проти 9 березня польські фермери припинили блокування у напрямку пункту пропуску Краківець. За наявною інформацією, припинення блокування тимчасове. Адже начебто 13 березня фермери планують знову поновити протести.

Загалом на п'яти напрямках, де блокується рух для вантажівок, станом на ранок в чергах перебувало десь 1500 вантажівок. Найбільше навпроти пункту пропуску Ягодин. Також нікуди не зникла черга у напрямку Краківця – близько 500 вантажівок.

Попри те, що рух інтенсивний, але охочих перетнути кордон ще багато,

– мовив речник Державної прикордонної служби України.

До ранку 11 березня польські фермери взагалі не пропускали вантажні транспортні засоби, які слідували з України в Польщу через Шегині та Ягодин.

За останні дні нульові показники перетину кордону, саме на виїзд з України. Після 9 години ранку 11 березня протестувальники припинили пропускати вантажівки, які їдуть у напрямку пунктів пропуску Угринів та Устилуг. Зараз там також практично нульові показники перетину кордону.

Критично низька кількість вантажівок пропускається в бік України у напрямку пункту пропуску Шегині та Ягодин. За минулу добу перетнуло кордон в бік України 30 та 50 вантажних транспортних засобів відповідно,

– додав Демченко.

До слова, Ягодин – це найбільший інфраструктурний напрямок, який може за добу пропускати 1200 – 1400 вантажівок в обох напрямках. Зараз рух у напрямку Польщі взагалі не відбувається, а в Україну пропускається критично низька кількість вантажівок.

Поляки могли блокувати українські автобуси на кордоні: коротко